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У ЗСУ повідомляють про збільшення авіаційної активності військ РФ

За даними Юрія Ігната, зараз зафіксовано від 20 до 30 російських літаків, які виконують завдання з підтримки наземних військ, вони можуть здійснювати якісь удари. Фото ілюстративне

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про збільшення авіаційної активності військ РФ після кількох днів затишшя.

«Зараз авіаційна активність ворога збільшиться, якщо порівнювати з ситуацією, яка була кілька днів тому. Від вихідних, можливо, не було якихось завдань у ворога, а також не було льотної погоди на сході, півдні країни. Зараз зосереджено від 20 до 30 літаків (тактична авіація) у небі, які виконують завдання з підтримки ворожих наземних військ і можуть здійснювати якісь удари», – розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Російські війська востаннє завдали масованого ракетного удару по Україні 23 листопада. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО. За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

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У Міноборони Росії заявили, що російський масований ракетний удар 23 листопада мав за ціль «системи військового управління України та повʼязаних з нею об'єктів енергетики».

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