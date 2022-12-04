Гуменюк розповіла, коли чекати на новий масований ракетний удар по Україні

Влада РФ готує нову масовану ракетну атаку по Україні, вона може статись коли завгодно, зазначила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі «24 каналу».

«Цілком ймовірно, що вони готують (свій арсенал – ред.) й цілком імовірно, що вони вичікують. Тому що ми розуміємо, що посилення особливостей зимових погодних умов може бути додатковим фактором, коли вони захочуть застосувати таку атаку», – зазначила Гуменюк.

Також вона наголосила, що ракетна атака готується і можлива будь-якого дня, томі не слід прив’язуватися до конкретної дати.

«Не обов'язково прив’язуватися до понеділка, вівторка, середи чи чекати до четверга. Треба розуміти, що це можливо будь-якої миті, особливо коли такий ресурс напоготові в морі. Авіація також проявляє певну активність за якою ми стежимо і повідомляємо. Тож це (ракетний удар – ред.) цілком імовірно будь-якої миті. Для них ані день, ні ніч не мають значення, їхня задача – терор», – акцентувала Гуменюк.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.