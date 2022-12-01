У Генштабі повідомили, скільки ракет РФ запустила в листопаді і як виснажує ППО України

Російські війська протягом листопада запустили 239 крилатих ракет і 80 безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу «Шахед-136» по території України, повідомив 1 грудня заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Основними цілями противника залишилися об’єкти енергетичної інфраструктури, що свідчить про продовження розпочатого в жовтні енергетичного терору. Протягом листопада засобами протиповітряної оборони було знищено 72% застосованих противником крилатих ракет і 80% безпілотних літальних апаратів», – сказав Громов на брифінгу.

Водночас представник Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних сил України полковник Микола Данилюк повідомив, що Росія виснажує українську систему протиповітряної оборони ракетами Х-55, які не несуть вибухонебезпечної бойової частини.

«У районі сіл Субіч та Княжпіль Кам’янець-Подільського району Хмельницької області та села Заставне Львівської області були виявлені фрагменти крилатих ракет, які до 31 жовтня цього року противником не застосовувалися. Особливістю виявлених крилатих ракет було те, що вони були споряджені не вибухонебезпечною бойовою частиною... В результаті проведеної ідентифікації… було встановлено, що дані фрагменти належать стратегічній крилатій ракеті Х-55», – сказав Данилюк.

За його словами, свідомий запуск таких ракет спрямований на проведення демонстраційних дій, відволікання на себе уваги української системи ППО, виснаження її, в той час як сучасні російські ракети Х-101 та 3М14 комплексу «Калібр» спрямовуються на об’єкти критичної інфраструктури, житлові квартали, «що може значно підвищити ефективність їх застосування».

«Іншими словами, запуск даних ракет спрямований на виявлення системи ППО нашої держави та її виснаження», – сказав він.

Данилюк додав, що ці ракети, попри те, що не оснащені вибуховою речовиною, є небезпечними через свою кінетичну енергію і залишки палива, що вибухають.

Як заявляв президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.

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