Пентагон уклав контракт на виробництво систем ППО NASAMS для України

Американська компанія Raytheon Co отримала контракт на виробництво для України ракетних систем класу «земля-повітря» NASAMS, повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

Згідно з повідомленням, сума контракту перевищує 1,21 млрд дол «на закупівлю національних передових зенітно-ракетних систем, супутнього обладнання, послуг і запчастин» в рамках «Ініціативи сприяння безпеці в Україні» в 2023 році.

Роботи виконуватимуться в Тьюксбері, штат Массачусетс, орієнтовна дата завершення – 28 листопада 2025 року.

Раніше агенція Reuters повідомила, що контракт Пентагону з Raytheon Co укладено на виробництво шести передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

7 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив про отримання Україною нових систем протиповітряної оборони – NASAMS і Aspide. У Пентагоні підтвердили, що дві системи протиповітряної оборони NASAMS вже перебувають в Україні, а українські військові нещодавно завершили навчання з керування системою у Європі.

Загалом Сполучені Штати з 2014 року виділили понад 21,8 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та понад 19 мільярдів доларів з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого.

Читайте також: NASAMS збиває фактично 100% крилатих ракет, але таких систем в України мало – Повітряні сили