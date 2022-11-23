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Новини | Міжнародні

У Пентагоні уточнили деталі нового пакету допомоги Україні

У Пентагоні додали, що з огляду на невпинні та жорстокі ракетні та безпілотні атаки Росії на українську критично важливу інфраструктуру, додатковий потенціал ППО залишається невідкладним пріоритетом.

Міністерство оборони США уточнило, що у новому пакеті військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів.

Пакет допомоги, серед іншого, передбачає:

  • додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
  • 150 кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії БПЛА;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
  • 200 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • 150 броньованих машин HMMWV;
  • понад 100 легких тактичних автомобілів;
  • понад 20 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
  • понад 200 генераторів;
  • запчастини до 105-мм гаубиць та іншої техніки.

«З огляду на невпинні та жорстокі ракетні та безпілотні атаки Росії на українську критично важливу енергетичну інфраструктуру, додатковий потенціал протиповітряної оборони залишається невідкладним пріоритетом. Додаткові боєприпаси для NASAMS і великокаліберні кулемети допоможуть Україні протистояти цим нагальним загрозам», – додали у Пентагоні.

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Загалом Сполучені Штати з 2014 року виділили понад 21,8 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та понад 19 мільярдів доларів з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого.

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