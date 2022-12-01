Данілов про анонси ракетних ударів РФ: потрібно «дуже обережно» ставитися до інформації

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов закликав українців «дуже обережно» ставитися до інформації та не жити у постійному очікуванні російських ракетних ударів.

Він звернув увагу, що на початку тижня у деяких ЗМІ з'явилася інформація про «сотні тисячі ракет, якими кошмаритимуть» Україну.

«Я хочу попередити, що до інформації потрібно дуже обережно ставитися, потрібно ретельно аналізувати. На сьогодні Росія займається величезним вкидом в наший інформаційний простір. В нашому інформаційному просторі також точиться війна. Хочу попередити деяких діячів, які викривляють інформацію, яка не відповідає дійсності, – ми повинні спиратися лише на офіційну інформацію, які дають особи, які мають стосунок до сектору безпеки і оборони. Фахівці, які називають себе військовими експертами і не вилазять з екранів телебачення, ютубів, я хотів би, щоб вони усвідомили – вони мають користувалися лише перевіреною інформацією», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами секретаря РНБО, не треба постійно чекати «якихось неприємностей».

«Очікування також небезпечне – коли людям кажуть, що завтра, післязавтра…хочу всіх заспокоїти, коли буде ракетний обстріл, влада про це буде обов'язково повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Є система оповіщення, вона працює», – додав Данілов.

На початку тижня у деяких медіа та соцмережах поширювалася інформація про високу ймовірність масштабної російської ракетної атаки цього тижня.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО. За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

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У Міноборони Росії заявили, що російський масований ракетний удар 23 листопада мав за ціль «системи військового управління України та повʼязаних з нею об'єктів енергетики».