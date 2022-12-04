Секретар РНБО: єдина гарантія для Росії – «це гуманізм європейської судової системи»

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розкритикував ідею надання «гарантій безпеки» Росії, про що напередодні згадав президент Франції Емманюель Макрон.

«Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Питання – гарантувати безпеку світу від т.зв. Росії, а не навпаки. Досвід Будапешту вам у пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо», – написав Данілов у фейсбуці 4 грудня.

За його словами, денуклеаризована й демілітаризована Росія буде найкращою гарантією миру для Європи та світу.

«P.S. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари», – додав секретар РНБО.

Про те, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії, коли та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною, заявив 3 грудня в інтерв’ю телеканалу TF1 президент Франції Емманюель Макрон. На його думку, це питання могло б обговорюватися в контексті нової архітектури безпеки в Європі після завершення війни.

Тим часом, голова владної фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія перерахував вимогs до Росії, при виконанні яких Україна готова сісти за стіл переговорів.

«Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: покинути територію нашої країни; виплатити репарації; покарати всіх воєнних злочинців; добровільно здати ядерну зброю. Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки», – написав Арахамія у телеграмі.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що вимоги Росії щодо нібито «гарантій безпеки» є частиною великої російської інформаційної операції. «Гарантії безпеки, які Україна, НАТО та решта Європи приймуть від Росії після неспровокованої та жорстокої загарбницької війни Кремля проти України, можуть бути більш доречною темою для розмови для західних лідерів, які розглядають можливість переговорів із Москвою», – йдеться в звіті ISW.

Росія висунула вимоги про «гарантії безпеки» за кілька місяців до лютневого повномасштабного вторгнення в Україну. Москва вимагала зокрема відмови від прийняття України та Грузії до НАТО й розміщення в цих країнах іноземних військових, а також повернення військової інфраструктури НАТО в Європі до стану 1997 року.

Країни НАТО назвали ці вимоги неприйнятними, заявивши про готовність обговорювати з Росією питання обмеження озброєнь, розміщення тих чи інших систем у прикордонних регіонах тощо.