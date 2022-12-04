«Росія програє в Україні. Путін знає це». Експерти Заходу про ситуацію на фронті

Контрнаступ України, підтриманий розширеною та прискореною підтримкою США та союзників, продовжує витісняти російські сили з української території, хоча й меншими темпами, однак ці нелегко досягнуті успіхи несуть із собою можливі виклики, йдеться у новому звіті американського аналітичного центру «Атлантична рада».

Удари по енергетиці, мобілізація нових військ, ядерні погрози – серед нагальних викликів України, у довгостроковій перспективі Києву доведеться відновлювати зруйновану інфраструктуру, проводити економічні та політичні реформи. Але передусім, Захід має терміново підтримати військові зусилля України за допомогою військового обладнання, навчання та економічної підтримки.

США та їхні союзники й партнери повинні конфіскувати валютні резерви Центрального банку Росії і передати ці резерви українському уряду

«Сполучені Штати мають чітко заявити, що вони підтримують перемогу України та поразку Росії з точки зору стратегічної мети Кремля – знищення української нації та української ідентичності, – пишуть оглядачі «Атлантичної ради». – США та їхні союзники й партнери повинні конфіскувати валютні резерви Центрального банку Росії, які зараз заморожені на Заході, і передати ці резерви українському уряду з відповідним наглядом».

Експерти додають: «Сполучені Штати повинні визнати, що Путіну набагато легше погрожувати ядерною війною, ніж її ініціювати. Тому Вашингтон не повинен стримувати свої дії через російські ядерні погрози».

В «Атлантичній раді» зауважують, що «оскільки Сполучені Штати не відмовляли Україну від проведення операцій проти цілей у Криму, вони не повинні відмовляти Київ від операцій, спрямованих на відновлення контролю над будь-якими українськими територіями, які Росія має намір анексувати на сході та півдні». Експерти також радять повторити застереження, озвучені президентом США Джо Байденом, проти використання Москвою зброї масового знищення в Україні.

Росія здійснює удари по українській енергетичній інфраструктурі, щоб деморалізувати українців і змусити Київ визнати поразку, припускає військова розвідка Міноборони Великої Британії.

«Із жовтня 2022 року Росія цілеспрямовано атакує українську електромережу, головним чином, крилатими ракетами. Це, ймовірно, перший приклад спроби Росії реалізувати її концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей – ключового компонента військової доктрини, яку вона ухвалила в останні роки. За задумом Росії, концепція використовує ракети великої дальності для удару по критичній національній інфраструктурі ворожої держави, а не по її військових силах, щоб деморалізувати населення та зрештою змусити лідерів держави капітулювати», – зазначають у британській розвідці.

Однак, ефективність такої стратегії, ймовірно, невисока, вважають британські експерти, адже Росія витратила велику частину своїх ракет, придатних для тактичних цілей, а Україна успішно мобілізувалась протягом останніх дев’яти місяців, тож матеріальний і психологічний ефект від такої російської стратегії може бути меншим, ніж якби це відбувалось на початку війни.

Кремль не виніс уроків із попередніх воєнних кампаній, де російські сили понесли великі втрати, йдеться у звіті Інституті вивчення війни (ISW) 30 листопада.

Спроби Росії наступати на Бахмут призвели до тривалого виснаження російської живої сили та техніки

«Російські війська від кінця травня безперервно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмуту; у наступні шість місяців вони досягли успіхів у просуванні лише на кілька кілометрів, – пишуть оглядачі. – Як ISW відзначав раніше, спроби Росії наступати на Бахмут призвели до тривалого виснаження російської живої сили та техніки, щоразу затримуючи війська у відносно неважливих поселеннях на тижні й місяці. Ця схема дуже нагадує попередні російські спроби захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ».

Оглядачі Інституту зауважують, що навіть якщо російські війська продовжуватимуть просуватися до Бахмуту, місто не принесе їм оперативних переваг, натомість «російські наступальні операції навколо Бахмуту поглинають значну частину наявної бойової потужності Росії, потенційно сприяючи продовженню українських контрнаступів в інших місцях».

Вони потужно програють, тому все більше росіян хочуть припинити вторгнення

Тим часом, колишній командувач сил США у Європі генерал Бен Годжес погоджується зі словами австрійського військового експерта Густава Гресселя про те, що головною потребою військових потреб в Україні зараз є танки. «Потрібно знайти джерело аммуніції «Гепард». Поки що швейцарці блокують постачання… але [німецька компанія] RheinMetall може виробляти їх, якщо уряд Німеччини матиме необхідну волю, повноваження та фінансування», – написав Годжес.

«Росія програє в Україні. Путін знає це. Чимало росіян знають це», – написав у твітері колишній посол США у Росії Майкл Макфол. Він послався на новий матеріал видання «Медуза» про те, що за переговори з Україною виступають 55% росіян, як свідчать результати закритого соцопитування, проведеного на замовлення Кремля, а за продовження війни – лише 25% росіян.

Макфол зазначив: «Якби вони вигравали, більше росіян підтримували б війну Путіна. Але вони потужно програють, тому все більше росіян хочуть припинити вторгнення. Путіну вдома «яструби» не загрожують…» Пізніше ексдипломат також додав: «Путін хоче, щоб ми повірили, що його усунення приведе до влади в Росії ще більш небезпечного, неофашистського лідера. Я багато разів чув цей аргумент від найвищих російських чиновників, коли був послом США в Росії. Не вірте. Це чиста вигадка».

Що швидше Захід надаватиме необхідну зброю Києву, то швидше закінчиться війна, таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловила лауреатка премії Пулітцера, історикиня і колумністка Енн Епплбаум.

«Є люди, які бояться ескалації. Вони бояться ядерного конфлікту, вони бояться безпосередньої участі США. І тому вони радше сповільнять допомогу Україні або втримають її у певних рамках. Моя точка зору полягає в тому, що це неправильно. І що ми б швидше закінчили війну, і прискорили зміни, які мають відбутися всередині Москви, зміни політики всередині Москви, якби ми швидше допомогли Україні», – зазначає Епплбаум.

Перемога України над Росією – це дуже важливо для американських національних інтересів та інтересів американської зовнішньої політики

Вона також спростувала заяви деяких політиків у США про начебто надмірну підтримку Києва: «Перемога України над Росією – це дуже важливо для американських національних інтересів та інтересів американської зовнішньої політики, це допоможе стримати Китай. Це допоможе стримувати Іран».

Раніше «Голос Америки» повідомляв про нове дослідження британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), яке називає спостереження за подіями після вторгнення Росії в Україну 24 лютого «неоціненною нагодою визначити можливості Збройних сил Російської Федерації і наслідки цілої низки засобів ведення сучасної війни».

Важливим чинником у війні автори RUSI називають надання Україні західних ракетних систем залпового вогню HIMARS і M270, застосування яких названо «поворотним моментом, на якому російський наступ на Донбасі закінчився, і війна увійшла в нову фазу».

1 грудня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на Сватівському та Лиманському напрямках Росія здійснює інженерне обладнання лінії оборони та продовжує переміщення особового складу, а на Бахмутському напрямку – надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.