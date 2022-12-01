Російські бомбардувальники перебувають у підвищеній бойовій готовності – Spiegel

Росія може готувати новий масований ракетний удар по Україні з участю стратегічно бомбардувальників, повідомляє німецьке видання Der Spiegel. Воно опублікувало супутникові знімки військового аеродрому «Енгельс-2» під Саратовом.

«Актуальні супутникові знімки показують незвичайний рух у ключовому російському військовому аеропорту. Експерти бачать «Енгельс-2» у підвищеній бойовій готовності і попереджають про новий потужний повітряний наліт на Україну», – інформує видання.

На знімках видно майже два десятки бомбардувальників далекого радіусу дії – Ту-95 та Ту-160. На них також присутні паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали. Крім того, на злітній смузі є безліч великих вантажних літаків і візки, які використовують для перевезення крилатих ракет X-55 або X-101.

Від 10 жовтня Росія кілька разів завдавала Україні масованих ракетних ударів. Під час таких атак російські військові використовують крилаті ракети «Калібр» із кораблів в акваторії Каспійського та Чорного морів і ракети X-55 або X-101 із бомбардувальників. Цілями ударів є переважно обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Після останнього удару 23 листопада електропостачання щонайменше на кілька годин (а в багатьох споживачів – і діб) зникло практично по всій Україні. Вимкнення світла тривають і досі, є також перебої з теплопостачанням. За даними української влади, лише за останню добу девʼять людей загинули внаслідок пожеж, повʼязаних із порушенням протипожежних правил під час спроб обігріти житло.

У черговому зведенні британської військової розвідки від 1 грудня стверджується, що від жовтня Росія намагається реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей України з метою деморалізації населення та, зрештою, примусу керівництва країни до капітуляції.

Однак, як вважає британська розвідка, ефективність цієї стратегії сумнівна, оскільки Росія вже витратила значну частину своїх ракет проти тактичних цілей. На думку британських фахівців, психологічний ефект операції, ймовірно, буде меншим, ніж якби вона була розгорнута у початковий період війни, оскільки українське суспільство вже мобілізувалося.

Українська військова розвідка раніше попереджала, що Росія зараз здатна повторювати масовані ракетні удари з інтервалом приблизно 10 днів, тобто новий удар можливий вже найближчим часом.