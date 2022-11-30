Міненерго доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення електроенергії

Державна інспекція енергетичного нагляду провела моніторинг коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості, повідомляє Міністерство енергетики.

«За результатами моніторингу, для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень Міненерго видало наказ, згідно з яким Держенергонагляд протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики. До перевірок будуть залучені представники НКРЕКП, СБУ, а також НЕК «Укренерго», – йдеться в повідомленні.

Окрім графіків відключення, перевіркам підлягатиме технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики, зазначили у відомстві.

Також представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах операторів передачі і розподілу електроенергії в ранкові та вечірні пікові години для контролю за дотриманням графіків відключення.

За умови відсутності масованих обстрілів полегшення у подачі електроенергії може відбутися вже у ці вихідні, заявив у коментарі Радіо Свобода голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням.