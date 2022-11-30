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Міненерго доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення електроенергії

Окрім графіків відключення, перевіркам підлягатиме технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики

Державна інспекція енергетичного нагляду провела моніторинг коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості, повідомляє Міністерство енергетики.

«За результатами моніторингу, для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень Міненерго видало наказ, згідно з яким Держенергонагляд протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики. До перевірок будуть залучені представники НКРЕКП, СБУ, а також НЕК «Укренерго», – йдеться в повідомленні.

Окрім графіків відключення, перевіркам підлягатиме технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики, зазначили у відомстві.

Також представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах операторів передачі і розподілу електроенергії в ранкові та вечірні пікові години для контролю за дотриманням графіків відключення.

За умови відсутності масованих обстрілів полегшення у подачі електроенергії може відбутися вже у ці вихідні, заявив у коментарі Радіо Свобода голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням.

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