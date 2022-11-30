В «Укренерго» розповіли, коли може настати полегшення з забезпеченням електроенергією

За умови відсутності масованих обстрілів полегшення у подачі електроенергії може відбутися вже у ці вихідні, заявив у коментарі Радіо Свобода голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Через те, що наразі в Україні недостатньо генеруючих потужностей, наразі споживачам доступно на 27 відсотків менше електроенергії, ніж вони би мали споживати в нинішній момент. Але, я думаю, що без обстрілів уже на вихідних ми відчуємо полегшення, тому що на вихідних люди споживають менше», – пояснив він.

Кудрицький також наголосив, що «Укренерго» не відключає від світла конкретні будинки чи підприємства.

«Ми не бачимо кінцевих споживачів. Наша функція – в іншому: врятувати енергосистему в цілому», – зазначив він і наголосив, що таких ударів по енергосистемі, які наразі відбуваються в Україні, «ще не відчувала жодна країна в історії».

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.