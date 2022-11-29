Влада пояснила, чому в Одесі відкрили ковзанку у час складної енергетичної ситуації

Відкриття ковзанки в одному з парків Одеси на тлі енергетичної кризи «викликає запитання», однак «люди мають право відпочити». Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Ці питання не до обласної військової адміністрації (в жодному разі не хочу перекласти відповідальність). Щодо парку Шевченка, ковзанки, ілюмінації питання виключно міської влади. Наскільки мені відомо, підхід такий: людям треба надати можливість відпочивати від тієї темряви, яка сьогодні, на жаль, багато годин панує у місті, дати можливість вивести дітей на прогулянку, відволіктися від тих суворих реалій війни», – пояснив він.

Водночас, за словами Братчука, влада звернулася до керівництва одеських електромереж, щоб з'ясувати ситуацію.

«Вони кажуить про те саме. Якщо буде від міської адміністрації питання чи лист відповідний, що треба вимикати стовідсотково, вони це зроблять», – додав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

28 листопада одеське місцеве видання «Думська» повідомило, що одеському парку Шевченка, попри режим суворої економії електроенергії, відкрили льодову ковзанку, обладнання якої потребує значних енергозатрат, також працює луна-парк.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.