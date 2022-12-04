У Херсоні за два тижні через російські обстріли загинули 19 людей – міська рада

У Херсоні від 20 листопада до 4 грудня через російські обстріли загинули 19 людей, 39 – постраждали, з них – одна дитина, повідомила міська рада.

Загалом, за цими даними, за два тижні зафіксовано 169 «прильотів».

«Протягом сьогоднішнього дня у Херсоні зафіксовано п’ять обстрілів… Зокрема, ворог обстріляв будинки по вулицях Фабричній, Портовій, Сенявіна. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

У міськраді також додали, що протягом дня 3 грудня також були зафіксовані обстріли у провулку Портовий, на проспекті Шевченка, вулицях Пилипа Орлика, Яружній, Причальній, Чайковського, Героїв Крут, Офіцерській, в районі Воєнки, вулиці Дружби, Гаспринського, Тираспольській.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.