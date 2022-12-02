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Війська РФ обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі

Після відступу з Херсона російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто

Російські війська в ніч на 3 грудня обстріляли Херсон, внаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням, повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла», – написав він.

Янушевич зазначив, що енергетики почали ремонтні роботи.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.

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