Через російські обстріли Херсонщини минулої доби загинули три людини, ще семеро поранені – ОВА

Через російські обстріли Херсонщини минулої доби загинули три людини, ще семеро поранені, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.



«На жаль, через російські обстріли є жертви серед цивільного населення. Рашисти вбили 3 людей, ще 7 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», – написав він.



За даними голови ОВА, російські війська 42 рази обстріляли територію Херсонщини, вони цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру.



«Херсонський район – росіяни продовжують гатити по житлових кварталах Херсона, ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Також ворог обстріляв такі населені пункти району: Понятівку, Токарівку, Інгулець, Молодіжне, Дніпровське, Дар'ївку, Янтарне, Іванівку, Микільське, Зеленівку, Музиківку та територію поблизу Степанівки», – повідомив Янушевич, додавши, що обстрілів також зазнали населені пункти Бериславського району.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.

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21 листопада міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсону евакуюватися на період зими.