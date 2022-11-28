258 разів за тиждень – Зеленський про обстріли Росією Херсонщини

Російські війська за один тиждень 258 разів обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області, повідомив у вечірньому зверненні 28 листопада президент України Володимир Зеленський.

«Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила й насосну станцію, яка забезпечувала постачання води в Миколаїв», – сказав голова держави.

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За його словами, «це і є справжня суть тих випадкових «товаришів», які заволоділи Росією», де після 20 років їхнього правління «на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна».

Після звільнення Херсона російські війська регулярно обстрілюють місто. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

За даними влади, з 20 по 25 листопада внаслідок російських обстрілів у Херсоні загинули 15 людей.