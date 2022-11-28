Британська розвідка: Херсон – вразливий, бо залишається в радіусі дії російської артилерії

Нещодавно звільнений Херсон є вразливим через те, що місто залишається в радіусі дії російської артилерії, зауважує британська розвідка.

«Місто вразливе, тому що воно залишається в радіусі дії більшості російських артилерійських систем, які зараз ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно зміцнених оборонних рубежів. Значна частина шкоди, ймовірно, завдана Херсону через використання Росією реактивних систем залпового вогню, переважно систем БМ-21 «Град», – йдеться у повідомленні Міноборони Британії, яка посилається на дані своєї розвідки.



Британські військові констатують, що Херсон продовжує зазнавати щоденних бомбардувань російської артилерії – лише 24 листопада у місті загинули 10 людей.

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Після звільнення Херсона російські війська регулярно обстрілюють місто. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

За даними влади, з 20 по 25 листопада внаслідок російських обстрілів у Херсоні загинули 15 людей.