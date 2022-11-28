ISW: оборонні позиції РФ на сході Херсонщині показують її критичну важливість для перебігу війни

Підготовка Росією оборонних позиції на східній Херсонщині показує критичну важливість цієї місцевості для майбутнього перебігу війни, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Зусилля Росії з підготовки широких оборонних позицій на східній Херсонщині – як би вдало чи погано вони не були виконані – підкреслюють критичну важливість цієї місцевості для майбутнього перебігу війни. GLOC (наземні лінії зв'язку), які російські війська прагнуть захищати в Херсонській області, включають майже всі інші маршрути, необхідні для ведення військових операцій на півдні України, включно з двома основними магістралями, що з’єднують материкову частину півдня України з Кримом. Втрата хоча б однієї з них, ймовірно, ускладнить логістику Росії, яка підтримує операції у східній Херсонській та західній Запорізькій областях», – йдеться у звіті.

В ISW зауважують, що російські війська зміцнюють свої позиції вздовж важливих GLOC на сході Херсонської області проти можливого майбутнього контрнаступу України. Супутникові знімки показують, що російські війська віддають перевагу копанню окопів і зведенню протитанкової оборони «Зуби дракона» уздовж доріг, які з’єднують російські сили на лівому березі Дніпра з південно-східними тиловими районами в Херсонській області та Криму. Більшість цих польових укріплень розташовані безпосередньо на самих GLOC і в основному орієнтовані перпендикулярно до самих доріг.

Оборонні позиції свідчать про те, що російське військове керівництво сприймає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу, зазначають експерти Інституту вивчення війни.

«Можливо, російські війська намагаються затримати (уповільнити), а не зупинити український наступ на східному (лівому) березі річки Дніпро», – припускають в ISW і вказують на тактичну вразливість оборонних позицій російських військ.



«Багато укріплень поперек доріг не простягаються далеко від самих доріг. Більшість із цих позицій мають відкриті фланги, що закінчуються в середині поля. Фланги часто не відхилені (відведені назад) або інакше добре розроблені для стримування або захисту від атак з боків або тилу. Більше того, багато з цих позицій не розташовані на відстані тактичної підтримки одна від одної, що зробило б кожну з них уразливою для тактичних охоплень України. Супутникові знімки показують, що російські війська побудували протитанкові споруди типу «зуби дракона» навколо своїх позицій безпосередньо на дорогах, але ці протитанкові комплекси не простягаються достатньо далеко у відкриті поля, щоб запобігти українським танкам та іншим гусеничним машинам», – додають експерти Інституту вивчення війни.

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11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.