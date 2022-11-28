За попередню добу внаслідок обстрілів Херсонщини загинула одна людина – речник ОВА

Російські війська майже 30 разів обстріляли Херсонську область за добу 27 листопада, повідомив керівник пресслужби обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков під час брифінгу в понеділок.

«За добу, яка минула, було майже 30 обстрілів на Херсонщині, двоє людей постраждали, на жаль, одна загинула. Щодо руйнувань: зараз постійно працюють комісії з цих питань, і правоохоронні органи також», – розповів він.

Толоконніков додав, що в області триває відновлення електропостачання. Над цим працюють 26 бригад, тобто майже 160 людей.

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«Можемо зараз сказати, що херсонці майже 20% побутових споживачів вже зі світлом, це десь 20 тисяч абонентів», – зазначив керівник прес-офісу.

Він додав, що робітники комунальних служб також працюють над відновленням електропостачання ТЕЦ, щоб відновити теплопостачання.

Після звільнення Херсона російські війська регулярно обстрілюють місто. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

За даними влади, з 20 по 25 листопада внаслідок російських обстрілів у Херсоні загинули 15 людей.