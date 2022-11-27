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Жителям деокупованого Херсону повертають електроенергію – ОП

Деокупований Херсон, ілюстративне фото

У деокупованому Херсоні в житлові будинки повертають електроенергію, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі 27 листопада.

«Наше світло не згасне ніколи. Херсон, Україна, електроенергію повернули у домівки», – заявив Тимошенко.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.

21 листопада міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсону евакуюватися на період зими.

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