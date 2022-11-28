«Заклали 7 вибухових зарядів». Поліція розслідує підрив військовими РФ телевежі у Херсоні

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підриву російськими військовими телевізійної вежі у Херсоні.

Як повідомляє пресслужба МВС, кримінальне провадження відкрили за ч.1 ст.438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

За даними відомства, під час відступу російські військові підірвали телевізійну вежу, яка розташована на вулиці Перекопська у Херсоні.

«Під час огляду місця події слідчі встановили, що російські військові заклали 7 вибухових зарядів біля основи телевежі, 5 з яких вибухнули. Спеціалісти вибухотехнічної служби оглянули місце, вилучили ще близько 50 кг тротилу та 90 м детонуючого кабелю», – йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що на цій території була зафіксована присутність російських військ, про що свідчать вилучені документи з позивними солдатів, графіки їх чергувань та інші речові докази.

Херсонський телеграм-канал «Вгору. Херсон. Новини» публікував фото зруйнованої телевежі. На них видно, що конструкція повністю зруйнована.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.