ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області

Бійці ЗСУ підняли перший прапор України на лівобережній частині Херсонської області, повідомив підрозділ «Карлсон» у фейсбуці.

«Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу «Карлсон» – це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!», – йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео можна побачити, що український прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки цьому його видно на сотні метрів навколо.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.