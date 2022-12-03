Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області

Військовослужбовці 131-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ святкують звільнення від армії РФ міста Снігурівки, що на Миколаївщині. Снігурівка, 10 листопада 2022 року, ілюстративне фото

Бійці ЗСУ підняли перший прапор України на лівобережній частині Херсонської області, повідомив підрозділ «Карлсон» у фейсбуці.

«Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу «Карлсон» – це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!», – йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео можна побачити, що український прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки цьому його видно на сотні метрів навколо.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG