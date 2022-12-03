Зеленський перерахував найгарячіші напрямки фронту

Бійці ЗСУ посилюють оборону на всіх напрямках фронту та максимально ліквідовують можливості армії РФ. У підсумку російські «Калібри» мають бути хіба що на дні, йдеться в заяві президента Володимира Зеленський.

Відомо, що командувачі доповіли президенту про ситуацію на конкретних та найважливіших напрямках. За словами Зеленського, в Донецькій області найбільш гарячими та болісними напрямками є Бахмут та Соледар.

«Робимо все, аби допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Кожен, хто там, заслуговує на найвищу вдячність! Окремо дякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні «приземлили» черговий літак окупантів», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що в Луганській та Харківській області відбувається зміцнення українських сил. На півдні України військові продовжують знищувати можливості окупантів. Також триває укріплення кордонів.

«Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку «Калібри» могли бути хіба що на дні», – додав президент.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.