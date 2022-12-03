Макрон пояснив, у яких випадках Франція не передасть зброю Україні

Влада Франції не погодиться на підрив боєздатності своєї армії задля постачання зброї Україні, зазначив президент Еммануель Макрон.

«Ми ніколи не підемо на ослаблення здатності нашої армії захищати нашу власну територію та наших громадян», – цитує президента Франції TF1.

За словами Макрона, Франція не зможе постачати ще більше зброї Україні, оскільки тоді країна стане вразливою для можливого ворога.

«Ми також ніколи не поставимо таку зброю, яка б зробила нас стороною конфлікту в результаті її використання для нападів на російську територію», – повідомив президент Франції.

Макрон додав, що наразі триває робота над тим максимумом, який його країна може надати Україні. Проте треба враховувати ці два обмеження.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 29 листопада на зустрічі голів МЗС у Бухаресті, що союзники повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні, щоб створити умови для тривалого миру.

У жовтні президент Франції заявив, що його країна надасть Україні радари та системи ППО найближчими тижнями, в тому числі щоб допомогти протистояти атакам безпілотників, запущених Росією.