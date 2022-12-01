Байден і Макрон пообіцяли притягнути Росію до відповідальності за «широко задокументовані звірства» в Україні

Президент США Джо Байден і президент Франції Емманюель Макрон 1 грудня під час зустрічі в Білому домі підтвердили свою прихильність боротьбі зі вторгненням Росії в Україну.

Обидва лідери заявили у спільній заяві, що вони мають намір притягнути Росію до відповідальності «за широко задокументовані звірства і воєнні злочини, скоєні як її регулярними збройними силами, так і іншими силами, включаючи найманців, таких як «ПВК Вагнера» в Україні.

Виступаючи на спільній пресконференції після зустрічі, Байден сказав, що готовий поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, «якщо він шукає спосіб покласти край війні», а Макрон пообіцяв не штовхати Україну на компроміс, який вона не може прийняти.

Вони також підтвердили незмінну підтримку захисту Україною свого суверенітету і територіальної цілісності «стільки, скільки буде потрібно». Підтримка включає значні ресурси для допомоги цивільним українцям у зимовий період.

США і Франція також мають намір продовжувати надавати «рішучу пряму бюджетну підтримку Україні та спонукати міжнародні фінансові інституції збільшити свою фінансову підтримку», йдеться у спільній заяві.

Макрон сказав, що обидві країни несуть спільну відповідальність за захист демократій по обидва боки океану і разом протистоять прямим і непрямим наслідкам війни Росії в Україні.

Байден приймає Макрона з першим державним візитом після свого вступу на посаду минулого року.