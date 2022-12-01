Кулеба про ОБСЄ: ми зробили ще один крок до створення трибуналу за злочин російської агресії

Понад три десятки країн, що входять до Організації з безпеки та співпраці в Європі, погоджуються з необхідністю створення міжнародного трибуналу, предметом розгляду якого будуть злочини, здійснені Росією проти України. Про це 1 грудня за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ в польському Лодзі заявив український міністр Дмитро Кулеба.

«Сьогодні ми зробили ще один крок до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Важливий додатковий захід в ОБСЄ, підтриманий 34 державами, присвячений відповідальності за російські злочини. Сильна та зростаюча підтримка (ідеї створення) трибуналу серед держав-учасниць», – написав Кулеба у твітері.

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Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування злочину агресії Росії. Вона заявила про готовність «розпочати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати найширшу міжнародну підтримку».

Франція 30 листопада заявила про початок роботи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Росія заявляє, що такі трибунали «не матимуть жодної легітимності, не будуть нами прийняті і будуть засуджуватися нами». Про це 1 грудня сказав речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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За даними МВС, станом на жовтень українські правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.