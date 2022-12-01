Війна РФ проти України. У Кремлі відреагували на заяви ЄС щодо трибуналу

У Кремлі відреагували на заяви ЄС щодо створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії Росії проти України.

«Щодо спроб заснувати якісь трибунали, вони не матимуть жодної легітимності, не будуть нами прийняті і будуть засуджуватися нами», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують російські медіа.

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Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування злочину агресії Росії. Вона заявила про готовність «розпочати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати найширшу міжнародну підтримку».

Франція 30 листопада заявила про початок роботи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

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За даними МВС, станом на жовтень українські правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.