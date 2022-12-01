Війна РФ проти України. Франція заявила про початок роботи зі створення спецтрибуналу

Франція спільно з європейськими та українськими партнерами розпочала роботу зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, повідомила 30 листопада пресслужба французького Міністерства закордонних справ.

«Для Франції боротьба з безкарністю за злочини, скоєні в Україні під час російської агресії, є пріоритетом. Ми повністю підтримуємо судову систему України та Міжнародний кримінальний суд, які мають юрисдикцію проводити неупереджені, незалежні розслідування, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за такі злочини», – йдеться у повідомленні.



У МЗС Франції додають, що під час візиту українського посла з особливих доручень Антона Кориневича Париж підтвердив свою підтримку активізації спільних з Україною зусиль у боротьбі з безкарністю.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування злочину агресії Росії. Вона заявила про готовність «розпочати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати найширшу міжнародну підтримку».

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За даними МВС, станом на жовтень українські правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

У жовтні в ЄС повідомили про замороження російських активів загальною вартістю в близько 17 мільярдів євро (близько 16,9 мільярда доларів). Британський уряд 10 листопада заявив, що заморозив активи російських олігархів та інших фізичних і юридичних осіб на суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярдів доларів), які перебувають під санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.