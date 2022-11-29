Є певний супротив створенню трибуналу для покарання Росії – Арахамія

У міжнародних партнерів України є певний супротив щодо створення трибуналу для покарання Росії. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив голова парламентської фракції «Слуга народу», член комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія.

«Це в деяких випадках виглядає як супротив демократичний, а в деяких, ми вважаємо, що є підігрування агресору», – зазначив він.

Для того, щоб змінити цю ситуацію, Україна, за словами Арахамії, наразі намагається «увімкнути увесь спектр інструментів парламентської дипломатії».

«Нам дуже важливо добитись реакції США, Франції та Німеччини. І ми вже маємо майже позитивні відгуки», – підсумував Арахамія.

7 жовтня Верховна Рада закликала Організацію Об’єднаних Націй, парламенти й уряди держав-членів ООН, Європейський союз, Раду Європи створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

30 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступний рік стане визначальним для притягнення до відповідальності керівництва Росії за воєнні злочини, вчинені в Україні.

23 листопадав інтерв'ю Радіо Свобода правозахисниця Олександра Матвійчук, яка долучена до роботи України над створенням міжнародного трибуналу, наголосила, що Україні потрібно якнайшвидше ратифікувати Римський статут, який лежить в основі роботи Міжнародного кримінального суду, щоб домогтися покарання Росії за воєнні злочини в Україні.