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Політика

Міжнародний трибунал для Путіна: процес пішов?

Франція розпочала роботу зі створення спецтрибуналу для розслідування дій Росії в Україні. Співробітники прокремлівських медіа заговорили про Гаагу. У Кремлі відреагували.

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