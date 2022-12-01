Міжнародний трибунал для Путіна: процес пішов?

Франція розпочала роботу зі створення спецтрибуналу для розслідування дій Росії в Україні. Співробітники прокремлівських медіа заговорили про Гаагу. У Кремлі відреагували.

Російські війська не винесли уроків з попередніх битв з великими втратами – оперативних переваг у Росії не буде, зауважує американський Інститут вивчення війни.

Розвідка Британії інформує: стратегія Росії зі знищення критичної інфраструктури України має невисоку ефективність.

Російські військові під час відступу з Херсонської області вивезли українських ув’язнених до російських колоній: коментар заступниці Міністерства юстиції.

Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом.

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