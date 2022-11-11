Зеленський подякував Макрону за підтримку

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку президенту Франції Емманюелю Макрону за підтримку і привітання зі звільненням Херсона.

«Дякую, Емманюеле Макрон. Ці кроки не припиняться, доки над кожним нашим містом і селом не майорітиме прапор України. Вдячні, що цією дорогою ми йдемо пліч-о-пліч із такими союзниками, як ти і твій народ», – написав Зеленський у твітері у п’ятницю ввечері.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон українською мовою у твітері залишив привітання зі звільненням Херсона від російських військ. Цю подію він назвав важливим кроком на шляху до відновлення українського суверенітету.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.