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Російські війська атакували на двох напрямках, ЗСУ вдалось збити літак під Бахмутом – Генштаб

Українські військові обстріляли з артилерії позиції російських військ поблизу Бахмуту Донецької області, 20 листопада 2022 року, ілюстративне фото

Армія РФ в суботу, 3 грудня, атакувала на двох напрямках у Донецькій області. Бійцям ЗСУ вдалось збити російський літак під Бахмутом, йдеться в вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в фейсбуці.

«Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. На Авдіївському і Бахмутському напрямках продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань», – розповіли в Генштабі.

За словами військових, протягом доби російські військові завдали два ракетних та десять авіаційних ударів, а також здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, ракетного удару зазнав об’єкт цивільної інфраструктури міста Краматорська.

Багі для ЗСУ: для розвідки, ССО та протитанкових підрозділів та розрахунків
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Багі для ЗСУ: для розвідки, ССО та протитанкових підрозділів та розрахунків

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«Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області, втрати ворога склали близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 – загиблими. Протягом 2 грудня, в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області, окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється», – пише Генштаб ЗСУ.

Відомо також, що авіація сил оборони України протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу армії РФ, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції ЗРК окупантів.

«У районі населеного пункту Підгородне Донецької області, було збито ворожий літак. Інформація щодо його типу уточнюється. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України уразили два пункти управління, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу та ОВТ ворога», – підсумували в Генштабі ЗСУ.

Радіо Свобода за умов війни не може незалежно перевірити інформацію сторін збройного протистояння.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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