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Російські війська обстріляли Нікополь із важкої артилерії – Резніченко

Обстріл пошкодив кілька багатоповерхівок і лінії електропередач у Нікополі

Російські військові знову обстріляли Нікопольський район по обіді 1 грудня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ударили з важкої артилерії по самому Нікополю. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар – 56-річний чоловік», – повідомив голова області.

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Обстріл пошкодив кілька багатоповерхівок і лінії електропередач у Нікополі.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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