«Гради» і важка артилерія: на Дніпропетровщині зафіксували шість обстрілів за ніч – ОВА

Російські військові за ніч здійснили шість обстрілів Дніпропетровщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни знову тероризували Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією. Ударили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій і Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, у Нікополі поранений 78-річний чоловік: медики надали йому допомогу, і він залишився лікуватися вдома.

«У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки. У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з’ясовуються. В інших районах ніч без сирен та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно», – додав голова ОВА.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.