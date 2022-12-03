На Херсонщині підірвалась автівка з цивільними, є жертва – поліція

На Херсонщині біля села Нова Кам’янка на російській міні підірвався автомобіль із цивільними, повідомляє пресслужба Нацполіції.

За повідомленням, що автомобіль Ford наїхав на протитанкову міну, через це стався вибух з подальшим загорянням автомобіля. Чоловік 1967 року народження – загинув на місці, ще один постраждалий 1983 року народження – отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.

На місці вибуху, піротехніками ДСНС виявлено ще декілька протитанкових мін.

«Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підриву на ворожій міні поблизу с. Нова Кам’янка двох чоловіків, жителів Дніпропетровської області. Обставини події встановлюються», – йдеться у повідомленні.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.

21 листопада міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсону евакуюватися на період зими.