На Харківщині двоє чоловіків підірвались на мінах – поліція

На Харківщині двоє осіб отримали поранення внаслідок вибухів боєприпасів, їм вже надають медичну допомогу, повідомляє пресслужба місцевої поліції.

«Близько 14:30 56-річний житель села Кочубеївка отримав травму ноги. Чоловік у власному дворі наступив на предмет, який зовні був схожим на міну», – повідомили в поліції Харківської області.

Поранення також отримав і 62-річний чоловік. За словами поліціянтів, його поранило при спробі самостійно демонтувати «розтяжку» в лісопосадці біля села Миколаївка.

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Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.