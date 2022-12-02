На Херсонщині війська РФ посилили «фільтраційні заходи» – Генштаб ЗСУ

На окупованій частині Херсонщини російські війська посилили «фільтраційні заходи», повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

«На тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів», – йдеться у повідомленні.



У Генштабі зауважують, що російські війська продовжують обстрілювати нещодавно деокуповану частину Херсонщини – з артилерії обстрілювали райони Качкарівки, Токарівки та Антонівки. Також не припиняються обстріли Херсона.

Українські військові також повідомляють, що на тимчасово окупованій Криму співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації. За наявною інформацією, в Керчі проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.

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11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.