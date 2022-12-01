Джанкой і прилеглі райони фактично перетворилися на найбільшу військову базу в Криму – Генштаб

Місто Джанкой в окупованому Росією Криму і прилеглі до нього райони фактично перетворилися на найбільшу військову базу на території півострова, повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Противник утримує на півночі окупованого Криму резерви для посилення своїх угруповань військ на Придніпровському та Оріхівському напрямках. Місто Джанкой і прилеглі до нього райони фактично перетворилися на найбільшу військову базу на території тимчасово окупованого Криму, звідки здійснюється передислокація російських окупаційних військ та озброєння і військової техніки збройних сил РФ. Так, за даними розвідки, в польовому парку військової техніки в районі населеного пункту Медведівка перебуває близько 750 одиниць озброєння і військової техніки», – повідомив Громов на брифінгу 1 грудня.

11 вересня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська вдосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі окупованого Криму.

У Джанкої в ніч на 17 листопада було чути гучні вибухи. Телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на свої джерела повідомив, що удару зазнав російський військовий аеродром.