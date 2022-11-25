Аксьонов відреагував на заяви Данілова про вбитих іранських інструкторів у Криму

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) відреагував на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова про вбитих іранських інструкторів в окупованому Криму.

«Секретар української РНБО Данілов розповів, що в Криму нібито вбито якихось «іранських інструкторів», повідомляють ЗМІ. Феєричне марення», – написав Аксьонов у своєму телеграм-каналі. Він також назвав заяву Олексія Данілова «звичайною дурістю, спрямованою на західну аудиторію, яка з радістю слухає будь-які казки київського режиму».

В опублікованому напередодні інтерв’ю виданню The Guardian, Олексій Данілов підтвердив знищення іранських інструкторів у Криму, про загибель яких повідомляло видання The Jerusalem Post 21 жовтня.

Підтвердити цю інформацію з незалежних джерел під час ведення бойових дій неможливо.

Наприкінці жовтня речник Ради з питань національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що іранські військовослужбовці перебувають в окупованому Росією Криму, «безпосередньо беручи участь» в організації повітряних ударів безпілотниками по українських цивільних об’єктах та об’єктах інфраструктури.

За повідомленням New York Times, пізніше це підтвердили в Білому домі, у Джанкої працюють іранські інструктори, вони допомагають російським військовим запускати БПЛА-камікадзе з півострова на материкову Україну.

23 листопада Генштаб Збройних сил України повідомив, що в Севастополі війська РФ продовжують проводити навчання операторів російських та іранських дронів.