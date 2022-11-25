Данілов підтвердив загибель у Криму іранських інструкторів, які допомагали Росії

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов підтвердив загибель іранських інструкторів, які допомагали Росії в окупованому Криму керувати дронами Shahed-136.

«Вас не має бути там, де вас не повинно бути. Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами та беруть участь у знищенні нашого народу, ми повинні їх убити», – заявив Данілов в інтерв’ю британській газеті The Guardian.

За його словами, будь-яка іранська військова присутність на окупованих Росією територіях розглядатиметься Україною як законна ціль.

Коли і скільки саме інструкторів загинули, Данілов не уточнив.

У жовтні ізраїльська радіостанція KAN повідомляла про загибель 10 іранських радників на війні в Україні. За її даними, це сталося в окупованому Криму та Херсонській області.

Раніше українські ЗМІ називали саме Крим як місце, де могли перебувати іранські радники. При цьому офіційно про будь-які удари по Криму, які призвели до загибелі людей, не повідомляли ні українська, ні російська сторони ані в жовтні (якщо виключити вибух на Кримському мосту 8 жовтня), ані в листопаді.

Раніше в Києві стверджували, що в окупованому Криму перебуває невелика група іранських фахівців, які навчають російських військових поводитися з дронами іранського виробництва «Шахед-136», які Росія використовує для ударів по об’єктах в Україні. Про присутність іранських радників у Криму повідомляли представники адміністрації США.

Іран та Росія заперечували як постачання безпілотників, так і присутність радників. На початку листопада голова МЗС Ірану заявив, що країна постачала дрони Росії, але до початку війни.