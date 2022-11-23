Росія, ймовірно, майже вичерпала запаси дронів і шукатиме поповнення – розвідка Британії

Росія, ймовірно, майже вичерпала запаси дронів, які використовує для ударів по Україні, і шукатиме поповнення, заявили у британській розвідці.

«Приблизно з 17 листопада 2022 року публічно не повідомлялося про удари БПЛА. Росія, здається, майже вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, шукатиме поповнення. Росія, ймовірно, зможе закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж виготовляти нові крилаті ракети всередині країни», – йдеться в повідомленні, яке 23 листопада цитує Міністерство оборони Великої Британії.

За даними розвідки, з вересня Росія, ймовірно, запустила сотні безпілотних літальних апаратів іранського виробництва проти України.

«Росія в основному використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей і української електромережі. Однак нещодавно російське командування, ймовірно, також захотіло, щоб БПЛА іранського виробництва віддавали пріоритет медичним закладам як можливим об’єктам і завдавали по них ударів», – йдеться в повідомленні.

У розвідці також зауважили, що Росія, ймовірно, замислила кампанію з БПЛА, щоб компенсувати серйозну нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав «обмежений успіх»: більшість запущених БПЛА знешкоджено.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах.

Запуски дронів здійснюють, зокрема, з окупованого Криму. За повідомленням New York Times, що пізніше підтвердили у Білому домі, у Джанкої працюють іранські інструктори, вони допомагають російським військовим запускати БПЛА-камікадзе з півострова на материкову Україну.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але «до війни в Україні».

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.