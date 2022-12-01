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Армія РФ 12 разів обстріляла Херсон, одна людина загинула, ще одна постраждала – влада

З 20 листопада у Херсоні було зафіксовано 119 «прильотів», загинуло 20 людей, близько 40 – постраждали

Упродовж дня російські війська 12 разів обстріляли Херсон, одна людина загинула, ще одна постраждала, повідомила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у Telrgram.

За її словами, з 20 листопада у Херсоні було зафіксовано 119 «прильотів», загинуло 20 людей, близько 40 – постраждали, зокрема дитина.

Минулої ночі через російські обстріли були пошкоджені лінії енергозбереження, вдень пошкоджень зазнали житлові будинки, загорілися три легкових авто, додала Лугова.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram повідомив, що у Херсоні після ранкового обстрілу місто знову на 65% – зі світлом.

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Президент Володимир Зеленський, говорячи про щоденні російські обстріли деокупованого Херсона та населених пунктів області, зазначив, що це «помста тих, хто програв».

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