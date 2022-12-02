Сили спецоперацій повідомили про знищення російської системи РЕБ в окупованому місті Пологи

Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили 2 грудня, що їхній підрозділ виявив точне місце розташування в окупованому місті Пологи Запорізької області російського комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ). Після передання координат «дружнім артилерійським підрозділам» комплекс РЕБ був знищений.

«Окрім створення перешкод Силам оборони України цей комплекс окупанти використовували для подавлення мобільного зв’язку у населеному пункті. Таким чином вони фактично відрізали містян від комунікації з навколишнім світом», – ідеться в повідомленні Сил спецоперацій у телеграмі.

У Силах спецоперацій відзначають, що саме цей підрозділ раніше відзначився знищенням «ворожого комплексу С-300, який обстріляв пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області, внаслідок чого загинуло немовля».

1 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія відводить окремі підрозділи і готується евакуювати персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області.

«У населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно», – відзначали в Генштабі.