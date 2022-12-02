Генштаб: російські війська завдали 13 авіаударів по позиціях ЗСУ

Російські військові продовжують здійснювати авіаційні та ракетні удари по позиціях Збройних сил України та цивільній інфраструктурі. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 2 грудня .
«За поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ уздовж лінії зіткнення; 4 ракетних удари по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині. Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ уздовж лінії зіткнення», – вказано в повідомленні.
Українські військові впродовж доби уражали райони зосередження особового складу та пункти управління противника.
«Українська авіація протягом поточної доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, а також удар по його взводному опорному пункту. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 5 пунктів управління, позицію засобів протиповітряної оборони ворога, 2 склади боєприпасів, 9 районів зосередження особового складу та 4 інших важливих об’єкти противника», – інформує Генеральний штаб.
Радіо Свобода за умов війни не може незалежно перевірити інформацію сторін збройного протистояння.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнили майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило (верифікувало) 6 557 випадків загибелі і 10 074 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до 13 листопада. В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ