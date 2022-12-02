Війна в Україні показала, що Європа «недостатньо сильна» – прем’єрка Фінляндії

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін запропонувала «брутально чесну» оцінку можливостей Європи після війни Росії проти України, прямо заявивши, що «ми недостатньо сильні», щоб протистояти Москві поодинці.

Відвідуючи Австралію, лідерка країни, яка очікує вступу до НАТО, сказала, що вторгнення Володимира Путіна та окупація частини України виявили як європейські слабкості, так і стратегічні помилки у відносинах з Росією.

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У серпні Фінляндія заявила, що скоротить кількість виданих російським громадянам туристичних віз на 90 відсотків на тлі зростання невдоволення війною Росії проти України.

На початку наступного року має початися будівництво огорожі вздовж кордону Фінляндії з Росією розпочнеться на початку наступного року. Встановити паркан запропонувала Прикордонна служба країни на частині 1340-кілометрового кордону Фінляндії з Росією – найдовшого з усіх членів Європейського союзу – щоб допомогти запобігти масштабній нелегальній міграції.