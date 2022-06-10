Фінляндія має намір відгородитися від Росії парканами

Захисні загородження можуть з’явитись на кордоні Фінляндії з Росією, повідомила міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен. 9 червня уряд подав до парламенту пропозицію про внесення поправок до закону про прикордонну службу. Очікується, що поправки набудуть чинності якнайшвидше.

Крім будівництва загороджень, передбачається збільшити кількість прикордонників, закупити нове обладнання для технічного спостереження і літаки-розвідники. Фінансування для цього було виділено ще навесні.

Мікконен наголосила, що прикордонна служба має бути готова відбити зокрема й загрозу «гібридного впливу», коли країна-сусід використовує хвилі міграції з третіх країн із метою політичного тиску, як це було у 2021 році на білорусько-польському кордоні.

Поправки будуть внесені до закону про іноземців. Прохання про притулок у Фінляндії прийматимуть і опрацьовуватимуть одразу на прикордонних пропускних пунктах. Це запобігатиме міграції заявників у межах Фінляндії або далі в інші країни ЄС. У доповіді уряду йдеться про те, що зі зміною міжнародної ситуації Фінляндія готується зазнати широкомасштабних і складних видів гібридного впливу як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Протяжність фінсько-російського сухопутного кордону становить 1271 кілометр, відстань від кордону до столиці Гельсінкі – 200 км.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України раніше нейтральна Фінляндія заявила про намір приєднатися до НАТО. Країна вже подала заявку на членство в організації, але проти цього поки що заперечує Туреччина.