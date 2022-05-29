У Фінляндії повідомляють про прибуття до столиці чотирьох військових кораблів НАТО

У порт Гельсінкі (столицю Фінляндії) зайшли чотири військові кораблі країн НАТО. Кораблі прибули зі США, Німеччини та Франції. Про це повідомляє фінська національна телерадіомовна компанія Ylе. І додає, що американське і німецьке судна брали участь у військових навчаннях в Балтійському морі.

У Військово-морських силах Фінляндії вважають, що інтерес до їхньої країни зріс, пише видання, а ці візити розцінюють як ознаку підтримки Фінляндії, яка нещодавно подала заявку на членство в НАТО.

Міністр оборони країни Антті Кайкконен зазначив, що візит цих суден погодили ще до того, як Фінляндія вирішила подавати заявку на членство в Північноатлантичному альянсі, але перебування кораблів союзників у фінських територіальних водах, за його словами, дає сильний сигнал.

«Нові навчання є частиною підготовки до «сірого періоду та можливого зриву Росією подання (Фінляндією – ред.) заявки в НАТО і схвалення членства», – зауважив фінський міністр оборони.

27 травня Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що країна збільшує кількість міжнародних військових навчань. На решту половини 2022 року запланували ще 20 різних навчань, з яких 8 – нові.

18 травня Фінляндія і Швеція одночасно офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Фінляндія дотримувалася нейтралітету після завершення Другої світової війни. Ідея про приєднання до НАТО, згідно з опитуваннями, користувалася дедалі більшою популярністю останніми роками, проте фінальне рішення було ухвалено після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Одним із обґрунтувань для масштабного вторгнення в Україну в лютому цього року російська влада називала прагнення Києва вступити до НАТО. У Кремлі заявляли, що такі прагнення нібито загрожують безпеці Росії.

У Кремлі назвали загрозою для Росії і планований вступ Фінляндії до НАТО.