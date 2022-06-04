Генсекретар НАТО провів переговори щодо вступу Фінляндії та Швеції в альянс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії та розмову з президентом Туреччини, прагнучи подолати протидію Анкари вступові Фінляндії та Швеції в альянс.

Столтенберґ, який відвідав Вашингтон цього тижня, написав у твітері пізно ввечері 3 червня, що з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін обговорив «необхідність вирішення проблем Туреччини та просування вперед» із заявками Фінляндії та Швеції на членство.

В окремому твіті генеральний секретар НАТО повідомив, що мав «конструктивну телефонну розмову» з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він назвав Туреччину «цінним союзником» і високо оцінив зусилля Туреччини щодо укладання угоди із гарантування безпечного транспортування постачання зерна з України в умовах глобальної нестачі продовольства, спричиненої війною.

Столтенберґ додав, що вони з Ердоганом продовжать діалог.

Вторгнення Росії в Україну спонукало Фінляндію та Швецію подати заявку на вступ до НАТО. Але президент Туреччини Ердоган висловився проти приєднання двох скандинавських країн через те, що він назвав їх підтримкою «терористичних організацій», посилаючись на заборонену «Робочу партію Курдистану» та сирійських курдів із «Загонів народної оборони», відомих за курдським скороченням YPG.

Високопосадовці зі Швеції, Фінляндії та Туреччини зберуться також в Брюсселі наступного тижня, щоб обговорити незгоду Анкари із заявками. Членство в альянсі має бути одноголосно схвалене чинними країнами-учасницями.