Столтенберґ заявив, що настав час вітати Фінляндію та Швецію у НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що настав той час, коли Швеція та Фінляндія мають бути офіційно прийняті у НАТО.

«Настав час якомога швидше привітати Швецію та Фінляндію в НАТО», – заявив Столтенберґ під час візиту до Стамбула після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

За його словами, членство цих двох країн зробить НАТО сильнішим.

«У ці небезпечні часи ще важливіше завершити це приєднання, щоб запобігти будь-яким непорозумінням чи прорахункам з боку Росії. Це також надішле чітке повідомлення Росії, що двері НАТО залишаються відкритими», – сказав очільник НАТО.

Він зазначив, що Швеція і Фінляндія виконали умови меморандуму з Туреччиною і «прихильні довгостроковому партнерству з Туреччиною».

Анкара та Будапешт – єдині з-поміж 30-ти країн-членів НАТО, хто не ратифікував угоду про вступ двох нових країн до блоку.

Наприкінці червня було укладено тристоронню угоду, за якою Швеція і Фінляндія зобов’язалися підтримувати Туреччину в боротьбі з «Робітничою партією Курдистану», яку Анкара вважає терористичною організацією.

Водночас Мевлют Чавушоглу заявив, що «не всі компоненти угоди імплементовано». «Ми чекаємо, щоб ці дві країни зробили конкретні кроки щодо боротьби проти тероризму», додав турецький міністр.