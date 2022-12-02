У війні проти України Росія втратила понад 90 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія за минулу добу втратила близько 650 військових, загалом від 24 лютого – 90090, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Також, згідно зі зведенням, російська армія втратила:
- 2 916 танків (+1 за добу)
- 5 883 бойових броньованих машин (+6)
- 1 905 артилерійських систем (+1)
- 395 реактивних систем залпового вогню
- 210 засобів протиповітряної оборони
- 280 літаків
- 262 гелікоптерів (+1)
- 1 564 безпілотника оперативно-тактичного рівня(+2)
- 531 крилату ракету
- 16 кораблів
- 4464 автомобілів та автоцистерн (+23)
- 163 одиниці спеціальної техніки
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ