У війні проти України Росія втратила понад 90 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія за минулу добу втратила близько 650 військових, загалом від 24 лютого – 90090, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також, згідно зі зведенням, російська армія втратила:

2 916 танків (+1 за добу)

5 883 бойових броньованих машин (+6)

1 905 артилерійських систем (+1)

395 реактивних систем залпового вогню

210 засобів протиповітряної оборони

280 літаків

262 гелікоптерів (+1)

1 564 безпілотника оперативно-тактичного рівня(+2)

531 крилату ракету

16 кораблів

4464 автомобілів та автоцистерн (+23)

163 одиниці спеціальної техніки

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.