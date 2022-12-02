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У війні проти України Росія втратила понад 90 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Українські військові біля знищеної російської техніки, квітень 2022 року

У війні проти України Росія за минулу добу втратила близько 650 військових, загалом від 24 лютого – 90090, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також, згідно зі зведенням, російська армія втратила:

  • 2 916 танків (+1 за добу)
  • 5 883 бойових броньованих машин (+6)
  • 1 905 артилерійських систем (+1)
  • 395 реактивних систем залпового вогню
  • 210 засобів протиповітряної оборони
  • 280 літаків
  • 262 гелікоптерів (+1)
  • 1 564 безпілотника оперативно-тактичного рівня(+2)
  • 531 крилату ракету
  • 16 кораблів
  • 4464 автомобілів та автоцистерн (+23)
  • 163 одиниці спеціальної техніки

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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